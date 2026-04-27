Eurizon debutta negli ETF attivi con la piattaforma YourActive SICAV

La SGR del gruppo Intesa Sanpaolo amplia l'offerta dopo il successo del lancio degli ETF passivi

(Teleborsa) - Eurizon Capital SGR, società di gestione del risparmio del gruppo Intesa Sanpaolo , ha annunciato l'ingresso nel segmento degli ETF a gestione attiva con la piattaforma YourActive SICAV, lanciata a marzo. Il primo prodotto della nuova gamma è YAS Robotics Active, fondo che investe con approccio attivo in società attive nello sviluppo di prodotti e servizi nei settori della robotica e dell'automazione.



L'iniziativa si affianca alla piattaforma di ETF passivi YourIndex SICAV, avviata nel maggio 2025 con dieci fondi azionari e successivamente estesa al comparto obbligazionario. L'offerta complessiva conta oggi 33 comparti, di cui 16 azionari e 17 obbligazionari, con masse in gestione superiori a 19 miliardi di euro ad aprile 2026. Le strategie coprono le principali aree geografiche e classi di attivo, con attenzione ai temi ESG, e sono accessibili attraverso classi istituzionali tradizionali e classi quotate UCITS ETF.



La scelta di entrare nel segmento attivo si inserisce in un contesto di mercato in evoluzione. Nel 2025 l'industria europea degli ETF ha superato i 3.000 miliardi di dollari di masse, registrando flussi netti per 390 miliardi di dollari. I nuovi lanci sono stati 621, contro i 317 del 2023. La crescita è stata sostenuta in larga parte dalle strategie attive: i lanci di ETF attivi sono passati da 32 a 167 in due anni, portando la loro quota dal 10% al 27% sul totale delle nuove emissioni, pur rimanendo le strategie passive predominanti in termini assoluti.



Eurizon è l'unica realtà in Italia a gestire internamente in modo integrato l'intera filiera degli ETF, dalla gestione di portafoglio al capital markets. La piattaforma YIS, basata su una struttura multi share class, è rivolta sia a investitori italiani sia internazionali.



"L'innovazione di prodotto è un fattore di successo nell'industria dell'asset management", ha dichiarato Maria Luisa Gota, amministratore delegato e direttore generale di Eurizon, aggiungendo "per Eurizon è strategico competere con i propri ETF passivi e attivi, sempre più utilizzati dalla clientela istituzionale e privata".







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