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Eurizon debutta negli ETF attivi con la piattaforma YourActive SICAV

La SGR del gruppo Intesa Sanpaolo amplia l'offerta dopo il successo del lancio degli ETF passivi

Finanza
Eurizon debutta negli ETF attivi con la piattaforma YourActive SICAV
(Teleborsa) - Eurizon Capital SGR, società di gestione del risparmio del gruppo Intesa Sanpaolo, ha annunciato l'ingresso nel segmento degli ETF a gestione attiva con la piattaforma YourActive SICAV, lanciata a marzo. Il primo prodotto della nuova gamma è YAS Robotics Active, fondo che investe con approccio attivo in società attive nello sviluppo di prodotti e servizi nei settori della robotica e dell'automazione.

L'iniziativa si affianca alla piattaforma di ETF passivi YourIndex SICAV, avviata nel maggio 2025 con dieci fondi azionari e successivamente estesa al comparto obbligazionario. L'offerta complessiva conta oggi 33 comparti, di cui 16 azionari e 17 obbligazionari, con masse in gestione superiori a 19 miliardi di euro ad aprile 2026. Le strategie coprono le principali aree geografiche e classi di attivo, con attenzione ai temi ESG, e sono accessibili attraverso classi istituzionali tradizionali e classi quotate UCITS ETF.

La scelta di entrare nel segmento attivo si inserisce in un contesto di mercato in evoluzione. Nel 2025 l'industria europea degli ETF ha superato i 3.000 miliardi di dollari di masse, registrando flussi netti per 390 miliardi di dollari. I nuovi lanci sono stati 621, contro i 317 del 2023. La crescita è stata sostenuta in larga parte dalle strategie attive: i lanci di ETF attivi sono passati da 32 a 167 in due anni, portando la loro quota dal 10% al 27% sul totale delle nuove emissioni, pur rimanendo le strategie passive predominanti in termini assoluti.

Eurizon è l'unica realtà in Italia a gestire internamente in modo integrato l'intera filiera degli ETF, dalla gestione di portafoglio al capital markets. La piattaforma YIS, basata su una struttura multi share class, è rivolta sia a investitori italiani sia internazionali.

"L'innovazione di prodotto è un fattore di successo nell'industria dell'asset management", ha dichiarato Maria Luisa Gota, amministratore delegato e direttore generale di Eurizon, aggiungendo "per Eurizon è strategico competere con i propri ETF passivi e attivi, sempre più utilizzati dalla clientela istituzionale e privata".


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