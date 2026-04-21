ETF globali vicini ai 22.000 miliardi di dollari: ora la nuova sfida è l'execution

Il report di State Street.

(Teleborsa) - Gli asset globali degli ETF si avvicinano ai 22.000 miliardi di dollari, segnando l'ingresso del settore in una nuova fase in cui la scala stessa genera sfide inedite. È la conclusione principale del "2026 Global ETF Outlook: From Wrapper to Backbone" di State Street Corporation , il primo provider di servizi ETF al mondo per asset in custodia.



Il report rileva che gli ETF non fungono più solo da prodotti di investimento: stanno diventando un ingranaggio strutturale del funzionamento dei mercati, influenzando le modalità con cui gli asset manager lanciano fondi, spostano asset, raggiungono gli investitori e gestiscono la liquidità tra regioni e asset class. Con questo ruolo più centrale emergono nuove pressioni: gestione della liquidità, preparazione operativa, meccanismi di distribuzione e limiti di capacity diventano variabili critiche, soprattutto con l'espansione degli ETF verso strategie attive, outcome-oriented e sul reddito fisso.



Guardando al 2025, gli afflussi globali negli ETF hanno raggiunto circa 2.400 miliardi di dollari, con oltre 600 miliardi attratti dalle strategie attive, conferma che gli ETF attivi continuano a guadagnare quote di mercato. L'adozione in aree più recenti come gli asset digitali si è invece rivelata più moderata del previsto, per la necessità di ulteriori infrastrutture di mercato e chiarezza normativa.



Joerg Ambrosius, President of Investment Services di State Street, ha dichiarato: "La crescita degli ETF ha raggiunto un punto in cui le dimensioni cambiano le regole del gioco. Il successo dipende sempre più dalla capacità delle società di operare su larga scala, gestire la complessità e garantire un'execution coerente in un contesto in cui gli ETF assumono un peso maggiore all'interno del sistema finanziario." Jeff Sardinha, head of ETF Solutions North America, ha aggiunto: "L'alto grado di adattabilità del modello ETF è uno degli elementi più incoraggianti: gli emittenti continuano a trovare nuovi modi per utilizzarlo in tutte le asset class e geografie."



(Foto: Nicholas Cappello on Unsplash)

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