Intesa, Mainolfi: Fideuram Direct lancerà presto propria app per mercati esteri

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - ". Si tratta di un'iniziativa su cui stiamo investendo molto, facendo anche leva sulla nostra banca lussemburghese che ci sta supportando". Lo ha detto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, alla conferenza stampa su progetti e strategie delle Wealth Management Divisions diuno dei motori di crescita identificati negli ultimi 10 anni dal CEO Carlo Messina.La Divisione Private Banking ha, il miglior risultato registrato grazie alla costante crescita negli ultimi anni, e circa 1,1 milioni di clienti, con una solida e ampia customer base e una crescita nel segmento HNWI e Private. Ciò è stato raggiunto grazie a, la prima realtà del settore grazie alla capacità di attrarre talenti."Questi risultati confermano la solidità del percorso che abbiamo fatto e anche l'efficacia delle nostre scelte strategiche - ha detto Mainolfi -, come testimoniano i 44 miliardi di euro di raccolta totale in tre anni e mezzo di piano, sempre con un forte controllo dei costi di gestione".