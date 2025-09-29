Intesa, Mainolfi: Fideuram Direct lancerà presto propria app per mercati esteri

(Teleborsa) - "Nei prossimi giorni Fideuram Direct lancerà la propria app per i mercati esteri
. Si tratta di un'iniziativa su cui stiamo investendo molto, facendo anche leva sulla nostra banca lussemburghese che ci sta supportando". Lo ha detto Lino Mainolfi
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, alla conferenza stampa su progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo
uno dei motori di crescita identificati negli ultimi 10 anni dal CEO Carlo Messina.
La Divisione Private Banking ha 402 miliardi di euro di Asset under management
, il miglior risultato registrato grazie alla costante crescita negli ultimi anni, e circa 1,1 milioni di clienti, con una solida e ampia customer base e una crescita nel segmento HNWI e Private. Ciò è stato raggiunto grazie a 6.940 Private Banker
, la prima realtà del settore grazie alla capacità di attrarre talenti.
"Questi risultati confermano la solidità del percorso che abbiamo fatto e anche l'efficacia delle nostre scelte strategiche - ha detto Mainolfi - Il piano è spingere sempre con una crescita organica significativa
, come testimoniano i 44 miliardi di euro di raccolta totale in tre anni e mezzo di piano, sempre con un forte controllo dei costi di gestione".