Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso creditizio, che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intesa Sanpaolo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,172 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,221. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,141.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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