Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso creditizio , che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intesa Sanpaolo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,172 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,221. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,141.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```