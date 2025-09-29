Italian Tech Alliance presenta Impatto, il roadshow sul venture capital

(Teleborsa) - Italian Tech Alliance,
l’associazione italiana del venture capital, degli investitori in innovazione e delle startup e PMI innovative italiane, lancia IMPATTO,
un percorso per raccontare ai gestori dei principali investitori istituzionali ed al pubblico più generale, le storie di successo delle più importanti imprese innovative italiane
. L’obiettivo: offrire una testimonianza del valore strategico e delle opportunità generate dal Venture Capital per la crescita del Paese.
Il format parte dalla città di Torino il 2 ottobre alle ore 11:30 presso OGR Torino, OGR Tech
– Sala Mezzanino (Corso Castelfidardo 22), come side event della Italian Tech Week. L’evento offrirà l’opportunità, a un pubblico selezionato di investitori, di ascoltare il racconto di alcuni founder di successo che condivideranno la propria esperienza rispetto a cosa significhi costruire e far crescere un’impresa innovativa in Italia. Interverranno: Renata Maria Grifantini CSO & General Director di CheckmAb, Luca Cartechini, Co-Founder & CEO di Shop Circle, Giovanni Righini, Founder, CTO & Board Member di InnovHeart e Marco Ogliengo, CEO & Co-founder di JetHR.
Seguirà una tavola rotonda moderata da Lucia Occhiuto,
Responsabile Funzioni Legali e Policy di Italian Tech Alliance che ha l’obiettivo approfondire la nuova normativa per attrarre investimenti istituzionali. Interverranno Alberto Castronovo,
Head of the internationalisation unit – Cabinet of the Ministry of Enterprises and Made in Italy, Carlo Andrea Curti,
Partner, Di Tanno Associati, Alberto Eichholzer
, Responsabile Direzione Finanza, Fondazione Compagnia di San Paolo, Gianmaria Fragassi,
Relazioni Commerciali e Istituzionali, Itinerari Previdenziali, Davide Turco
, Managing Director, Indaco Venture Partners e Presidente Italian Tech Alliance.
"La lettura che gli investitori danno del Venture Capital in Italia è ancora troppo spesso associata al solo rischio, come se fosse una scommessa per pochi temerari. Una visione riduttiva e penalizzante che sottovaluta i ritorni finanziari, economici, occupazionali e tecnologici che questo tipo di investimento può generare nel medio termine. Nel nostro Paese va sviluppata una vera cultura del Venture Capital
capace di coglierne il potenziale trasformativo. Per questo con IMPATTO abbiamo voluto dar spazio alle storie di successo: esempi concreti di startup che sono cresciute e hanno saputo creare nel tempo innovazione e valore.
E molta strada potranno ancora fare in futuro. Raccontando questi percorsi virtuosi vogliamo dimostrare che non solo è opportuno investire in Venture Capital, ma che questo, costituisce insieme una leva strategica per lo sviluppo del Paese e un’ottima opportunità per conseguire ritorni finanziari interessanti", spiega Davide Turco, Presidente di Italian Tech Alliance.
Il progetto, che in futuro farà tappa a Roma, Milano e Napoli
con ulteriori testimonial di storie di successo, parte in un momento particolarmente propizio grazie alle recenti innovazioni normative volte ad attrarre risorse da investitori istituzionali verso il Venture Capital. Dopo l’intervento dei founder, la tavola rotonda permetterà di approfondire il contributo chiave che gli investitori possono dare allo sviluppo dell’innovazione, discutere le prospettive del settore e analizzare come le recenti innovazioni normative possano favorire ulteriormente la crescita del Venture Capital in Italia.