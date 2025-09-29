Italian Tech Alliance presenta Impatto, il roadshow sul venture capital

(Teleborsa) -l’associazione italiana del venture capital, degli investitori in innovazione e delle startup e PMI innovative italiane, lanciaun percorso per raccontare ai gestori dei principali investitori istituzionali ed al pubblico più generale, le. L’obiettivo: offrire una tIl format parte dalla città di– Sala Mezzanino (Corso Castelfidardo 22), come side event della Italian Tech Week. L’evento offrirà l’opportunità, a un pubblico selezionato di investitori, di ascoltare il racconto di alcuni founder di successo che condivideranno la propria esperienza rispetto a cosa significhi costruire e far crescere un’impresa innovativa in Italia. Interverranno:Seguirà una tavola rotonda moderata daResponsabile Funzioni Legali e Policy di Italian Tech Alliance che ha l’obiettivo approfondire la nuova normativa per attrarre investimenti istituzionali. InterverrannoHead of the internationalisation unit – Cabinet of the Ministry of Enterprises and Made in Italy,Partner, Di Tanno Associati,, Responsabile Direzione Finanza, Fondazione Compagnia di San Paolo,Relazioni Commerciali e Istituzionali, Itinerari Previdenziali,, Managing Director, Indaco Venture Partners e Presidente Italian Tech Alliance."La lettura che gli investitori danno del Venture Capital in Italia è ancora troppo spesso associata al solo rischio, come se fosse una scommessa per pochi temerari. Una visione riduttiva e penalizzante che sottovaluta i ritorni finanziari, economici, occupazionali e tecnologici che questo tipo di investimento può generare nel medio termine. Nel nostro Paese va sviluppata unacapace di coglierne il potenziale trasformativo. Per questo con IMPATTO abbiamo voluto dar spazio alle storie di successo:E molta strada potranno ancora fare in futuro. Raccontando questi percorsi virtuosi vogliamo dimostrare che non solo è opportuno investire in Venture Capital, ma che questo, costituisce insieme una leva strategica per lo sviluppo del Paese e un’ottima opportunità per conseguire ritorni finanziari interessanti", spiegaIl progetto, che in futuro farà tappa acon ulteriori testimonial di storie di successo, parte in un momento particolarmente propizio grazie alle recenti innovazioni normative volte ad attrarre risorse da investitori istituzionali verso il Venture Capital. Dopo l’intervento dei founder, la tavola rotonda permetterà di approfondire il contributo chiave che gli investitori possono dare allo sviluppo dell’innovazione, discutere le prospettive del settore e analizzare come le recenti innovazioni normative possano favorire ulteriormente la crescita del Venture Capital in Italia.