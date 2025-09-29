Johnson & Johnson, FDA approva TREMFYA per trattamento psoriasi a placche pediatrica e artrite psoriasica attiva

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -ha annunciato lunedì che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha(guselkumab) per il trattamento di bambini di età pari o superiore a sei anni che pesano almeno 40 kg e sono affetti da(PsO), candidati alla terapia sistemica o alla fototerapia, oppure affetti da(PsA)Questo traguardo, spiega la società in una nota, rende TREMFYA ilper queste indicazioni pediatriche e si aggiunge alle approvazioni iniziali della FDA negli adulti affetti da psoriasi a placche da moderata a grave nel 2017 e da psoriasi attiva nel 2020.Queste approvazioni per TREMFYA offronoper i circa 20.000 bambini sotto i 10 anni a cui viene diagnosticata annualmente la psoriasi a placche e per i circa 14.000 bambini affetti da psoriasi. Un terzo dei casi di psoriasi inizia nell'infanzia e le placche infiammate e squamose causate da questa malattia cronica possono essere pruriginose o dolorose e possono essere molto stressanti per i bambini, con un potenziale impatto a lungo termine sulle persone colpite.La psoriasi attiva rappresentaed è caratterizzata da infiammazione cronica delle articolazioni, gonfiore e psoriasi, con un potenziale impatto sulle capacità fisiche e sul benessere generale del bambino."Nonostante i progressi nel trattamento della psoriasi a placche pediatrica e della artrite psoriasica attiva, continua a esserci unaper queste patologie immunomediate debilitanti che incidono sul benessere fisico ed emotivo del bambino durante gli anni critici", ha affermato, M.D., Professore Associato Clinico presso l'Università di Calgary, Consigliere dell'International Psoriasis Council, nonché Co-Fondatore e Co-Direttore dello Skin Health & Wellness Centre, del Dermatology Research Institute e del Dermphi Centre, nonché Ricercatore dello studio. "L'approvazione di TREMFYA offre ai medici, così come ai genitori e agli operatori sanitari, un'opzione terapeutica consolidata con comprovata sicurezza ed efficacia, in grado dinei bambini affetti da queste patologie".