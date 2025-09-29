Johnson & Johnson, FDA approva TREMFYA per trattamento psoriasi a placche pediatrica e artrite psoriasica attiva

(Teleborsa) - Johnson & Johnson
ha annunciato lunedì che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato TREMFYA
(guselkumab) per il trattamento di bambini di età pari o superiore a sei anni che pesano almeno 40 kg e sono affetti da psoriasi a placche
(PsO) da moderata a grave
, candidati alla terapia sistemica o alla fototerapia, oppure affetti da artrite psoriasica
(PsA) attiva
.
Questo traguardo, spiega la società in una nota, rende TREMFYA il primo e unico inibitore dell'IL-23 approvato
per queste indicazioni pediatriche e si aggiunge alle approvazioni iniziali della FDA negli adulti affetti da psoriasi a placche da moderata a grave nel 2017 e da psoriasi attiva nel 2020.
Queste approvazioni per TREMFYA offrono nuove importanti opzioni terapeutiche
per i circa 20.000 bambini sotto i 10 anni a cui viene diagnosticata annualmente la psoriasi a placche e per i circa 14.000 bambini affetti da psoriasi. Un terzo dei casi di psoriasi inizia nell'infanzia e le placche infiammate e squamose causate da questa malattia cronica possono essere pruriginose o dolorose e possono essere molto stressanti per i bambini, con un potenziale impatto a lungo termine sulle persone colpite.
La psoriasi attiva rappresenta circa il 5% della popolazione affetta da artrite idiopatica giovanile
ed è caratterizzata da infiammazione cronica delle articolazioni, gonfiore e psoriasi, con un potenziale impatto sulle capacità fisiche e sul benessere generale del bambino.
"Nonostante i progressi nel trattamento della psoriasi a placche pediatrica e della artrite psoriasica attiva, continua a esserci una lacuna significativa nelle terapie disponibili
per queste patologie immunomediate debilitanti che incidono sul benessere fisico ed emotivo del bambino durante gli anni critici", ha affermato Vimal Hasmukh Prajapati
, M.D., Professore Associato Clinico presso l'Università di Calgary, Consigliere dell'International Psoriasis Council, nonché Co-Fondatore e Co-Direttore dello Skin Health & Wellness Centre, del Dermatology Research Institute e del Dermphi Centre, nonché Ricercatore dello studio. "L'approvazione di TREMFYA offre ai medici, così come ai genitori e agli operatori sanitari, un'opzione terapeutica consolidata con comprovata sicurezza ed efficacia, in grado di migliorare significativamente i segni e i sintomi
nei bambini affetti da queste patologie".