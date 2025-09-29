Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:35
24.634 +0,53%
Dow Jones 17:35
46.175 -0,16%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

Londra: balza in avanti Berkeley Group Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Berkeley Group Holdings
Scambia in profit l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che lievita del 2,88%.
Condividi
```