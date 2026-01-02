Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings

produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica

Rolls-Royce Holdings

FTSE 100

Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 3,17%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 11,97 sterline e supporto a 11,66. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 12,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)