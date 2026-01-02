Milano 11:40
45.083 +0,31%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:40
9.973 +0,42%
Francoforte 11:40
24.504 +0,05%

Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che avanza bene del 3,17%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Rolls-Royce Holdings moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 11,97 sterline e supporto a 11,66. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 12,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```