Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che avanza bene del 3,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Rolls-Royce Holdings
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 11,97 sterline e supporto a 11,66. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 12,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)