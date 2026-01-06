Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che lievita del 2,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Rolls-Royce Holdings
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,71 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,97.
