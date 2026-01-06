Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings

produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica

Rolls-Royce Holdings

FTSE 100

Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,44%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,71 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)