Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che lievita del 2,44%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Rolls-Royce Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,71 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
