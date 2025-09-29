Londra: nuovo spunto rialzista per Admiral Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società assicurativa
, che lievita dell'1,94%.
L'andamento di Admiral Group
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Admiral Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,31 sterline con tetto rappresentato dall'area 32,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)