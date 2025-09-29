New York: si concentrano le vendite su Bath & Body Works

rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo

S&P-500

Bath & Body Works

Bath & Body Works

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 3,45%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26,51 USD. Supporto a 25,27. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 27,74.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)