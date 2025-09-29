Milano 17:35
New York: su di giri Western Digital

Brillante rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,25%.
