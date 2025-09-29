Milano 16:43
42.582 -0,15%
Nasdaq 16:43
24.723 +0,90%
Dow Jones 16:43
46.267 +0,04%
Londra 16:43
9.310 +0,27%
Francoforte 16:43
23.751 +0,05%

OVS, buyback per oltre 760 mila euro

Azioni proprie, Finanza
OVS, buyback per oltre 760 mila euro
(Teleborsa) - OVS, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 9 giugno, ha comunicato di aver acquistato, tra il 22 e il 26 settembre 2025, complessivamente 187.973 azioni ordinarie (pari allo 0,074% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,0467 euro, per un controvalore pari a 760.677,60 euro.

Al 26 settembre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.147.085 azioni proprie pari al 4,371% del capitale sociale.

Sul listino milanese, intanto, OVS presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 4,054 euro.



Condividi
```