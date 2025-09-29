OVS, buyback per oltre 760 mila euro

(Teleborsa) - OVS
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 9 giugno, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 22 e il 26 settembre 2025, complessivamente 187.973 azioni ordinarie
(pari allo 0,074% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,0467 euro, per un controvalore
pari a 760.677,60 euro
.
Al 26 settembre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.147.085 azioni proprie pari al 4,371% del capitale sociale.
Sul listino milanese, intanto, OVS
presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 4,054 euro.