OVS, buyback per oltre 760 mila euro

OVS

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 9 giugno, ha comunicato di aver, tra il 22 e il 26 settembre 2025, complessivamente(pari allo 0,074% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,0467 euro, per unpari aAl 26 settembre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.147.085 azioni proprie pari al 4,371% del capitale sociale.Sul listino milanese, intanto,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 4,054 euro.