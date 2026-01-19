Milano 14:03
Sabaf, buyback per oltre 90 mila euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 12 e il 16 gennaio 2026, ha acquistato complessivamente 6.641 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 13,7079 euro per azione e per un controvalore pari a 91.044,26 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 16 gennaio, un totale di 296.253 azioni proprie, pari al 2,335% del capitale sociale.

A Milano, nel frattempo, allunga il passo rispetto alla seduta precedente il produttore di attrezzature domestiche da cucina, portandosi a 13,6 euro.


