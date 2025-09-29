Pattern lancia il nuovo piano strategico 2026-2028 e chiude il semestre in transizione

Pattern

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha approvato il nuovo, fondato su tre direttrici (“Integrare, Innovare, Impattare”) con l’obiettivo di ampliare progressivamente il business oltre il ready-to-wear, mantenendo gli investimenti in corso.al 2028 prevedono ricavi tra 125 e 140 milioni di euro, con undel 12-20% in caso di M&A, Ebitda margin a doppia cifra e una posizione finanziaria netta cash positive (neutra con M&A).Contestualmente, il gruppo ha approvato laal 30 giugno 2025, definita di transizione e caratterizzata da investimenti significativi a sostegno della ripresa. Isi attestano a(da 60,3 milioni un anno prima), con un(6,6 milioni nel 2024) e un risultato netto negativo per 1,6 milioni. Larisulta negativa per 19,9 milioni, in peggioramento rispetto a -14,4 milioni di fine 2024, principalmente per effetto degli investimenti infrastrutturali., CEO di Pattern, insieme a, Fondatori e Azionisti di Maggioranza di Pattern, hanno così commentato: "Nonostante il periodo di difficoltà che il nostro settore sta attraversando, abbiamo scelto di confermare il 100% gli investimenti previsti. In linea con il nostro credo sulla qualità e l’eccellenza abbiamo infatti completato in soli 12 mesi la costruzione del nuovo Headquarter di Gruppo a Torino, progettato per raggiungere i massimi standard di sostenibilità certificandosi infatti Leed Gold, e confermato l’investimento pluriennale sulla supply chain italiana di alto livello. Ne è esempio la joint venture creata con Manifatture Sartoriali Zeverino, laboratorio pugliese massimo specialista nella manifattura di tessuti double, da cui è nata MTD - Manifattura Tessuti Double – operativa da Ottobre 2025. Il primo semestre si conferma, quindi, un semestre di transizione caratterizzato da investimenti significativi a supporto di una ripresa del business già avviata con obiettivi confermati per il 2025. Abbiamo fatto delle scelte coraggiose, ma che riteniamo essere ancora più strategiche in vista del Piano Industriale 2026-2028 presentato oggi".