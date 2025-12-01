Unidata aggiorna piano al 2028 con slittamento dei target e trasformazione in tech company

(Teleborsa) - Il CdA di Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale di Gruppo con estensione dei target al 2028
. L'aggiornamento rappresenta un'evoluzione del precedente Piano - che tiene in considerazione sia la complessità del mercato di riferimento, che la necessità di completare, tra i vari punti, la trasformazione del Gruppo da fornitore di pura connettività a Tech Company (TechCo)
e la transizione da operatore multilocale a player nazionale - e prevede uno slittamento dei target economico-finanziari dal 2027 al 2028.
Il nuovo Piano si prefigge di raggiungere quattro obiettivi strategici per accrescere il valore
del Gruppo: Garantire una crescita sostenibile nel tempo, sia organica che per linee esterne, creando valore per gli stakeholder nel medio-lungo termine e allineandosi a ben 18 ambiti all'interno dei “Sustainable Development Goals” delle Nazioni Unite; Trasformare l'azienda in una TechCo, con un focus sull'integrazione delle tecnologie digitali e sui mercati B2B e B2B2B, grazie ai servizi innovativi 4C (Communication, Connectivity, Cloud e Cybersecurity); Sfruttare il know-how acquisito nella progettazione, ingegnerizzazione, implementazione e gestione di progetti infrastrutturali innovativi (best in class network e datacenter) per aprire una nuova traiettoria di crescita; Trasformare l'offerta e il mix dei ricavi dell'azienda, in linea con l'evoluzione del mercato verso servizi ICT ad alto valore aggiunto e la centralità dei processi di trasformazione digitale, grazie a una gestione finanziaria strategica e al people engagement e reskilling.I target economico-finanziari al 2026
sono: ricavi totali compresi tra 114 e 116 milioni di euro; EBITDA Adjusted compreso tra 28 e 29 milioni; EBITDA Margin Adjusted pari a circa il 25%; Indebitamento Finanziario Netto: compreso tra 37 milioni e 39 milioni.I target economico-finanziari al 2027
sono: ricavi totali compresi tra 128 e 131 milioni; EBITDA Adjusted compreso tra 30 e 32 milioni; EBITDA Margin Adjusted pari a circa il 24%; Indebitamento Finanziario Netto compreso tra 34 milioni e 36 milioni.I target economico-finanziari al 2028
sono: ricavi totali compresi tra 138 e 142 milioni; EBITDA Adjusted compreso tra 33 e 35 milioni; EBITDA Margin Adjusted pari a circa il 24%; capex cumulati 2026-2028 pari a circa 67 milioni; Indebitamento Finanziario Netto compreso tra 26 milioni e 28 milioni.
I target economico-finanziari al 2027 diffusi a dicembre 2024
, già definiti non raggiungibili in occasione della semestrale 2025
, prevedevano ricavi totali compresi tra 140 e 145 milioni, EBITDA compreso tra 40 e 42 milioni, EBITDA margin pari a circa il 28%, capex cumulati pari a circa 57 milioni e Indebitamento Finanziario Netto pari a circa 10 milioni.