Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:41
24.629 +0,51%
Dow Jones 17:41
46.171 -0,16%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: accelera Avio

Piazza Affari: accelera Avio
Seduta decisamente positiva per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in rialzo del 9,03%.
