Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:42
24.634 +0,53%
Dow Jones 17:42
46.176 -0,15%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: calo per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca con sede a Desio, con una flessione dell'1,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco di Desio e della Brianza evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito tricolore rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Banco di Desio e della Brianza è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,753 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,513. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,993.

