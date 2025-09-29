Piazza Affari: calo per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca con sede a Desio
, con una flessione dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco di Desio e della Brianza
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito tricolore
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Banco di Desio e della Brianza
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,753 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,513. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,993.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)