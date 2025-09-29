Milano 17:35
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Moltiply Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il broker online per i mutui alle famiglie, che avanza bene dell'1,94%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Moltiply Group rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Moltiply Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 41,37 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42,32. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
