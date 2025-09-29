Piazza Affari: risultato positivo per Reply

(Teleborsa) - Bene la società di consulenza
, con un rialzo del 2,20%.
L'andamento di Reply
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società operante nel settore Telco & Media
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 119,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 121,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 117,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)