Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:44
24.638 +0,55%
Dow Jones 17:44
46.181 -0,14%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: risultato positivo per Reply

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la società di consulenza, con un rialzo del 2,20%.

L'andamento di Reply nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico della società operante nel settore Telco & Media mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 119,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 121,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 117,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
