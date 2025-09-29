Piazza Affari: rosso per Comer Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che mostra un decremento del 2,70%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di Comer Industries
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'esame di breve periodo di Comer Industries
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 36,4 Euro e primo supporto individuato a 35,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)