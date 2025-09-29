Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:44
24.638 +0,55%
Dow Jones 17:44
46.181 -0,14%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: rosso per Comer Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che mostra un decremento del 2,70%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Comer Industries subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'esame di breve periodo di Comer Industries classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 36,4 Euro e primo supporto individuato a 35,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
