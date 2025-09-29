Regionali, Marche e Val d'Aosta inaugurano la tornata d'autunno

(Teleborsa) - Affluenza in calo alle prime Regionali d'autunno
. Nel weekend sono stati chiamati a votare per il rinnovo dei consigli regionali
gli abitanti di Marche (circa 1,3 milioni di elettori) e Val d'Aosta (appena 103 mila cittadini). Le urne si sono chiuse alle 23 in entrambe le regioni, ma nelle Marche si potrà votare anche oggi sino alle ore 15.
In Val d'Aosta
, alla chiusura dei seggi alle ore 23, l'affluenza risultava in calo al 62,98%
dal 70,5% delle precedenti elezioni del 2020, con 65.104 votanti sui 103.223 aventi diritto. Questa mattina alle 8 è partito lo spoglio. Per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta ha votato il 57,64% degli aventi diritto, ma l'affluenza più bassa si è registrata a Courmayeur con il 50,57% degli aventi diritto.
Nelle Marche
, la prima giornata
di voto si è chiusa con un'affluenza in calo di cinque punti al 37,71%,
rispetto al 42,72 delle precedenti regionali nel 2020. L'affluenza più alta si è registrata a Pesaro Urbino (al 40,07%), mentre la più bassa è quella della provincia di Macerata al 35,82%. Il dato finale dell'affluenza arriverà oggi alle 15, alla chiusura dei seggi.Le elezioni nelle Marche sono un passaggio chiave
per verificare la tenuta della maggioranza
di centrodestra o per prendere atto di un sorpasso del centrosinistra. Gli sfidanti sono il presidente uscente di centrodestra Francesco Acquaroli
e l'avversario di centrosinistra Matteo Ricci
. I sondaggi davano il primo in vantaggio e la maggioranza
al governo appare abbastanza sicura di poter centrare un bis
, mentre una sconfitta avrebbe ripercussioni pesantissime anche a livello nazionale. Non a caso fra gli ultimi provvedimenti del governo ci sono l'estensione alle Marche e all'Umbria della Zona economica speciale (Zes) ed i fondi per le Infrastrutture (circa 5 miliardi di euro per ammodernare i collegamenti con la regione).
L'esito delle elezioni nelle Marche sarà cruciale anche per decidere i rapporti di forza
all'interno della maggioranza
e spartire le candidature delle regioni in bilico
, come Puglia e Campania
e per quelle sicure come il Veneto
, roccaforte del centrodestra da ormai 15 anni cn Luca Zaia al timone.