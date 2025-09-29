Sicurezza sul lavoro, Cnpr forum: "Controlli rigorosi sui luoghi sensibili"

(Teleborsa) - "Ho presentato un disegno di legge sulle verifiche periodiche di macchine e impianti elettrici nei settori sanitario, ambientale e nei luoghi a rischio di esplosione, dove manca una disciplina univoca per i controlli di routine. Servono figure Stem, come ingegneri e tecnici specializzati, per garantire controlli più efficaci e puntuali. Per colmare la carenza di ispettori, è prevista la possibilità per l'Inail di avvalersi di soggetti privati, mantenendo però la piena responsabilità sulla qualità e sui tempi delle verifiche". Lo ha dichiaratosenatore del Movimento 5 stelle in Commissione Ambiente a Palazzo Madama, nel corso delpromosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca."In materia di sicurezza, – ha dettoparlamentare di Forza Italia in Commissione Lavoro a Montecitorio – l'Italia dispone di un impianto normativo molto solido, ma non è ancora riuscita a garantirne un'applicazione concreta capace di fermare questa vera e propria strage. Il governo sta intervenendo con l'introduzione della patente a crediti in edilizia e con le misure previste dal pacchetto sicurezza. Tuttavia, è fondamentale far capire alle aziende che la sicurezza non rappresenta un costo, bensì un investimento"."Qualsiasi ispezione – ha sottolineatovicepresidente della Commissione Affari Sociali e Lavoro del Senato – deve essere svolta da personale competente, preparato e adeguatamente formato per effettuare controlli specifici, come accade ad esempio negli ospedali. Gli uffici di prevenzione locali dovrebbero disporre di personale che possa operare in più distretti, garantendo rotazione e indipendenza. In uno specifico articolo, infatti, si sottolinea che l'ispettore o chi effettua le verifiche non dovrebbe appartenere al distretto in cui avviene il controllo"."È importante – ha detto per– far comprendere ai ragazzi che il diritto al lavoro include anche il diritto di poterlo svolgere in condizioni di assoluta sicurezza. Lo scorso anno abbiamo approvato una legge che introduce, all'interno delle scuole superiori, un modulo di educazione civica dedicato alla sicurezza sul lavoro. È prevista anche la possibilità di coinvolgere testimonial, persone che hanno vissuto esperienze difficili e ne portano ancora i segni, affinché possano trasmettere in modo diretto la serietà di queste tematiche"."La giurisprudenza arriva quando il fatto lesivo è già accaduto. Bisogna riordinare la normativa. Il Testo Unico – ha sottolineatosostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione – è fondamentale per ripartire tutte le responsabilità così come l'interoperatività tra le tante banche dati esistenti, Inps, Inail e forze dell'ordine"."Le norme vigenti – ha dettopresidente dell'Istituto Nazionale Economico – impongono controlli regolari sugli impianti elettrici, sulle messe a terra e sui dispositivi di protezione. Queste verifiche hanno un valore doppio: da un lato tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, dall'altro rappresentano un presupposto fondamentale per l'efficacia delle polizze assicurative"., presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti ha messo in evidenza "il ruolo dei commercialisti che accompagnano le imprese nelle scelte strategiche e gestionali, e possono aiutare a trasformare la sicurezza da costo percepito a investimento concreto. Occorre – ha detto – sostenere interventi che garantiscano maggiore chiarezza nei criteri di abilitazione dei verificatori, indipendenza dei controlli e incentivi fiscali e assicurativi per le imprese che investono in sicurezza"."Il Documento di Valutazione dei Rischi, se aggiornato e concreto, – ha dettipresidente dell'Osservatorio nazionale sul Diritto – non è solo un obbligo formale: è un vero e proprio scudo giuridico. Un DVR ben fatto dimostra che l'impresa ha analizzato i rischi e ha messo in campo misure adeguate"."Occorre adottare misure urgenti per arginare questo drammatico fenomeno e per fare questo è importante che tutti gli attori parlino tra di loro, imprenditori, lavoratori, sindacati, istituzioni locali" ha dettocommercialista e revisore legale dell'Odcec di Roma.Le conclusioni sono state affidate a, consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili. "Le morti bianche – ha detto Longoni – sono tragedie tremende. Prevenire non significa aumentare le sanzioni penali, una nuova legge che passi la pena da tre anni a cinque, purtroppo non cambia nulla. Quello che è necessario è dare corso a un'attività di prevenzione e di valutazione continua e sistematica di controllo dei rischi".