Il World Economic Forum rimanda il meeting di aprile in Arabia Saudita

(Teleborsa) - Il World Economic Forum (WEF) riprogrammerà il Global Collaboration and Growth Meeting, che era previsto per aprile 2026 a Gedda, in Arabia Saudita. Lo si legge in una nota, che fa riferimento agli "attuali sviluppi regionali" e parla di una consultazione con il Ministero dell'Economia e della Pianificazione del Regno dell'Arabia Saudita.



"Questa decisione riflette l'impegno a organizzare l'incontro in condizioni che ne garantiscano il pieno impatto strategico - viene sottolineato - Rimaniamo impegnati a promuovere un'agenda lungimirante per la regione e non solo, e forniremo aggiornamenti sulla nuova data dell'incontro a tempo debito".



Il principale evento organizzato dal World Economic Forum è il forum che si tiene con cadenza annuale a fine gennaio presso la cittadina di Davos, in Svizzera.

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