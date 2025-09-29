Sprechi sotto zero: i surgelati alleati contro il food waste

(Teleborsa) - Nonostante l'attenzione crescente ai temi della sostenibilità, loin Italia. Numeri che confermano la portata critica del fenomeno, in linea con quanto accade negli altri Paesi europei. Eppure, in questo scenario poco rassicurante, una soluzione concreta emerge con forza: iuna leva concreta e strategica per la riduzione degli sprechi alimentari. Grazie alla lunga conservabilità, alla porzionatura flessibile e alla possibilità di utilizzare solo ciò che serve, quando serve, il, capace di unire convenienza e sostenibilità, mantenendo inalterate le qualità nutrizionali dei prodotti. Non a caso, rappresenta appena il 2,23% dello spreco individuale settimanale (14,9 gr).Un ruolo, quello antispreco, che i consumatori di tutta Europa riconoscono sempre di più, come evidenzia il, parte del gruppo, leader europeo del settore surgelati. Dall'indagine, che ha analizzato le abitudini alimentari di oltre 7.500 consumatori in 5 Paesi europei, è emersa infatti unaquasi la metà degli intervistati (47%) dichiara di. L'Italia si posiziona ai vertici di questa sensibilità (50%), subito dietro al Regno Unito (59%) e davanti a Francia (49%), Germania (44%) e Svezia (43%).In occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari che ricade proprio oggi,facendosi portavoce di un appello volto a sensibilizzare i consumatori sull'importanza di scelte alimentari consapevoli e promuovendo il ruolo del surgelato come alleato strategico nella lotta contro lo spreco alimentare. Dalla lunga durata di conservazione all'efficiente porzionatura, fino ai minori consumi di acqua ed energia elettrica necessari per la preparazione dei piatti, che ne garantiscono anche una elevata sostenibilità economica, ilUn ruolo particolare lo giocano i vegetali, tra gli alimenti più sprecati nelle case degli italiani: secondo i dati dell'Osservatorio Waste Watcher – IIAS, frutta e verdura fresche raggiungono rispettivamente picchi di 26,82 g e 23,89 g settimanali. Le verdure surgelate, che conservano intatti gusto e nutrienti, offrono così una valida alternativa antispreco."Produrre cibo impattando meno sull'ambiente e tutelando le risorse naturali è la sfida di Findus: ci impegniamo per un progresso costante e responsabile, affinché la sostenibilità diventi sempre più un valore condiviso da tutto il settore e dai consumatori" ha dichiarato. "Spreco alimentare non significa soltanto gettare via cibo, ma anche vanificare acqua, energia, terreno fertile e lavoro impiegati per produrlo. In particolare, itrovano nel frozen una soluzione concreta: conservano gusto e nutrienti e permettono di portare in cucina materie prime pronte all'uso, riducendo gli sprechi. Con la campagna 'Sprechi sotto zero' vogliamo r, promuovendo il ruolo del surgelato come alleato per combattere il problema del food waste e valorizzare appieno il potenziale del frozen food negli anni a venire".Nel suo impegno nella lotta allo spreco alimentare,, nota per la sua attenzione alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi in cucina, per sviluppare un progetto speciale con i prodotti della linea Vegetali. Una scelta non casuale:. La Chef ha ideatoche vedono protagonisti i, prodotti surgelati che rappresentano una soluzione antispreco che mantiene inalterati gusto, nutrienti e qualità. Per ciascuna di queste ricette, è stata inoltre pensatatrasformandoli in nuove preparazioni. Un percorso creativo che, attraverso le ricette ideate dalla Chef Bowerman, mostra come i surgelati siano per definizione un alleato nella riduzione del food waste, portando davvero gli "Sprechi sotto zero".Per glila Chef propone cannellone di patate e pesto avvolto in foglie di Spinaci Primavera con salsa di pomodori secchi e capperi. Ma non gettate via gli ingredienti che dovessero eventualmente avanzare! Dagli avanzi di questa ricetta nascono squisite crocchette di patate e pesto con crema di pomodori secchi e capperi e Spinaci Primavera. Per la seconda proposta della Chef, i protagonisti sono gli iconici, presenti da 60 anni sulle tavole degli italiani. Vengono proposti insieme al Fiore di Merluzzo Findus in infusione di rapa rossa fermentata. Anche in questo caso, se durante la preparazione dovessero avanzare degli ingredienti, questi possono essere trasformati in gustose polpette rosse di merluzzo e salsa cremosa di rapa fermentata accompagnate dai Pisellini Primavera sbollentati. Infine, con il, la Chef propone gnocchetti di Minestrone Tradizione Findus, con crema di verdure e olio affumicato, con gli avanzi che si trasformano in sfiziose frittelle di Minestrone Tradizione, con crema verde e croccante di Parmigiano Reggiano."Per me l'antispreco non è una moda, è unOgni prodotto ha una storia: il lavoro del produttore, la fatica della terra, il valore della cultura che rappresenta. Sprecarlo significa cancellare tutto questo. I dati di Zero Waste del Prof. Segrè, di cui sono Ambasciatrice, dimostrano che la maggior parte degli sprechi avviene in ambito domestico: questo ci ricorda che il cambiamento parte da gesti quotidiani", ha dichiarato la"In cucina cerco sempre di trasformare ciò che sembra "in più" in un'occasione creativa, ma il passo fondamentale è. In questo senso i surgelati sono veri campioni antispreco: grazie alla lunga conservabilità e alla possibilità di usare solo la quantità necessaria, permettono di evitare avanzi e di rispettare davvero la materia prima fino all'ultimo grammo. Credo che il compito di uno chef oggi sia proprio questo: costruire consapevolezza e stimolare un cambiamento culturale che parta dal piatto e arrivi alla società".Per sostenere la lotta allo spreco alimentare, Findus lancia "Sprechi sotto zero", una campagna multicanale pensata per sensibilizzare i consumatori italiani e promuovere il frozen - in particolare i vegetali surgelati - come scelta consapevole e antispreco. La campagna sarà visibile su TV, digital e social, e sarà promossa anche nei punti vendita. A partirela comunicazione sarà supportata da due spot televisivi: uno da 10'' interamente dedicato al concept "Sprechi sotto Zero" e uno da 20'', dei quali i primi 10'' racconteranno dei Pisellini Primavera e i restanti 10'' saranno focalizzati sulla campagna e sul tema della riduzione degli sprechi.A completare l'iniziativa, dal 15 agosto e fino al 12 febbraio 2026 è attiva una speciale consumer promo legata alla campagna: acquistando uno qualsiasi dei prodotti dell'intera linea Vegetali Findus, inclusi i nuovi lanci 2025 come Minestrone Tradizione con Pasta e Broccoli Primavera, i consumatori, ulteriori alleati per contribuire alla riduzione dello spreco alimentare.