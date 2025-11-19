UK, prezzi produzione sotto le attese a ottobre: variazione nulla su mese

(Teleborsa) - Sono inferiori alle attese inel mese di2025. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l'indice dei prezzi alla produzione (output) ha registrato una variazione nulla, come il mese precedente e contro il +0,1% stimato dagli analisti., si è registrata una variazione pari a +3,6%, contro il +3,5% del mese precedente.L', al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha segnato una variazione dello 0,1% su mese, mentre è salito del 3,5% su base annuale (+3,6% precedente).