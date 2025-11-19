UK, prezzi produzione sotto le attese a ottobre: variazione nulla su mese

(Teleborsa) - Sono inferiori alle attese i prezzi alla produzione del Regno Unito
nel mese di ottobre
2025. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l'indice dei prezzi alla produzione (output) ha registrato una variazione nulla su base mensile
, come il mese precedente e contro il +0,1% stimato dagli analisti. A livello annuale
, si è registrata una variazione pari a +3,6%, contro il +3,5% del mese precedente.
L'indice core
, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha segnato una variazione dello 0,1% su mese, mentre è salito del 3,5% su base annuale (+3,6% precedente).