Milano
17:35
42.554
-0,22%
Nasdaq
17:47
24.634
+0,53%
Dow Jones
17:47
46.167
-0,17%
Londra
17:35
9.300
+0,16%
Francoforte
17:35
23.745
+0,02%
Lunedì 29 Settembre 2025, ore 18.04
Vendita case in corso USA (MoM) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 settembre 2025 - 16.05
USA,
Vendita case in corso in agosto su base mensile (MoM) +4%
, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,2%).
Condividi
