21 Invest acquista la maggioranza di Else Solutions: seconda operazione nell'healthcare

(Teleborsa) -, gruppo di investimento fondato da Alessandro Benetton, ha annunciato la seconda operazione del fondo ad impatto 21 Invest Healthcare, veicolo lanciato a novembre 2024 e interamente dedicato al settore della salute e del benessere, con l', azienda italiana operante nella distribuzione e produzione di prodotti per il settore medicale.Nel 2024, Else Solutions ha registrato undi euro (+ 47% vs 2023) ed un(+60% vs 2023) e conta circa 50 dipendenti. La società, storicamente focalizzata sulla distribuzione di grandi strumentazioni, ha intrapreso un percorso di diversificazione delle proprie linee di business, iniziando nel 2022 a sviluppare e produrre soluzioni proprie, che in soli due anni hanno contribuito a generare circa il 20% del fatturato.Con il supporto di 21 Invest, Else Solutions proseguirà un percorso di crescita guidato dall'attuale management team, che reinvestirà al fianco del fondo mantenendo le proprie responsabilità operative. L'attuale management team verrà ulteriormente rafforzato con l', manager di esperienza nel settore della medicina nucleare, che assumerà la carica di. La società continuerà il suo processo di espansione internazionale in mercati ad alto potenziale."L'investimento in Else Solutions conferma il nostro impegno verso gli investimenti sostenibili e ad alto impatto - ha detto, fondatore e presidente di 21 Invest - In questi anni, abbiamo accompagnato con successo diverse società nel loro percorso di crescita (come ProductLife Group e SIFI), generando valore e un impatto sociale positivo. E continuiamo lungo questo percorso, in quanto la società opera in un settore ad elevata specializzazione che contribuisce a rendere i trattamenti più efficaci e a migliorare la qualità della vita dei pazienti".BNP Paribas BNL Equity Investments e il Fondo Italiano di Investimento, attraverso FIPEC Fondo Italiano Private Equity Co-Investimenti, hanno partecipato all'operazione in qualità di