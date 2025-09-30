Analisi Tecnica: EUR/CAD del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato -0,1%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,6116, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6144. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6106.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)