Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:42
24.623 +0,05%
Dow Jones 21:42
46.325 +0,02%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,04%

Ibex 35 chiude la seduta a 15.475 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,04%
Madrid riporta un guadagno dell'1,04%, terminando a 15.475 Euro.
Condividi
```