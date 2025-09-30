Milano
17:35
42.725
+0,40%
Nasdaq
21:42
24.623
+0,05%
Dow Jones
21:42
46.325
+0,02%
Londra
17:35
9.350
+0,54%
Francoforte
17:35
23.881
+0,57%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 21.59
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,04%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,04%
Ibex 35 chiude la seduta a 15.475 Euro
In breve
,
Finanza
30 settembre 2025 - 17.53
Madrid riporta un guadagno dell'1,04%, terminando a 15.475 Euro.
Argomenti trattati
Madrid
(54)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+1,04%
