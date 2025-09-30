Milano 10:03
42.356 -0,47%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:03
9.269 -0,33%
Francoforte 10:03
23.695 -0,21%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,2%)

Il CAC40 passa di mano in avvio a 7.865,44 punti

Debole l'indice di Parigi, in calo dello 0,20%, dopo aver iniziato a 7.865,44 punti.
