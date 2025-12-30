Milano
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Tokyo (-0,44%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Tokyo (-0,44%)
Il Nikkei 225 passa di mano in avvio a 50.302,86 punti
30 dicembre 2025 - 01.32
Debole il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,44%, dopo aver iniziato a 50.302,86 punti.
