Milano 15-gen
45.850 +0,44%
Nasdaq 15-gen
25.547 +0,32%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 15-gen
10.239 +0,54%
Francoforte 15-gen
25.352 +0,26%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Tokyo (-0,32%)

Il Nikkei 225 passa di mano in avvio a 53.939,14 punti

Debole il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,32%, dopo aver iniziato a 53.939,14 punti.
