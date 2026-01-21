Milano 10:43
44.443 -0,60%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:43
10.131 +0,04%
Francoforte 10:43
24.600 -0,42%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,23%)

Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 44.611,2 punti

In breve, Finanza
Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,23%, dopo aver iniziato a 44.611,2 punti.
