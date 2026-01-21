Milano
10:43
44.443
-0,60%
Nasdaq
20-gen
24.988
0,00%
Dow Jones
20-gen
48.489
-1,76%
Londra
10:43
10.131
+0,04%
Francoforte
10:43
24.600
-0,42%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 11.00
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,23%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,23%)
Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 44.611,2 punti
In breve
,
Finanza
21 gennaio 2026 - 09.02
Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,23%, dopo aver iniziato a 44.611,2 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1338)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,60%
