Milano 10:03
42.356 -0,47%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:03
9.269 -0,33%
Francoforte 10:03
23.695 -0,21%

Borsa: Londra, apertura -0,15%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,15%
Indice FTSE-100 -0,15% a quota 9.285,83 dopo l'apertura.
Condividi
```