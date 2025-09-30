Milano 16:22
42.619 +0,15%
Nasdaq 16:22
24.567 -0,18%
Dow Jones 16:22
46.321 +0,01%
Londra 16:22
9.331 +0,34%
Francoforte 16:22
23.777 +0,14%

Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,06%)

Il Nasdaq-100 apre a 24.597,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,06%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido -0,06%, a quota 24.597,4 in apertura.
Condividi
```