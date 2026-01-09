Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:39
25.776 +1,05%
Dow Jones 19:39
49.518 +0,51%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,05%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 25.518,82 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,05%, a quota 25.518,82 in apertura.
