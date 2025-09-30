Milano 16:22
42.619 +0,15%
Nasdaq 16:22
24.567 -0,18%
Dow Jones 16:22
46.321 +0,01%
Londra 16:23
9.334 +0,37%
Francoforte 16:22
23.777 +0,14%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,40% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 42.382,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,40% alle 10:30
Milano tratta in ribasso dello 0,40% alle 10:30 e si muove appena sotto la parità a 42.382,56 punti.
Condividi
```