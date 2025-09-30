Bricoday 2025, numeri da grande: crescita a doppia cifra di espositori e visitatori

(Teleborsa) - La 17esima edizione di, evento leader nei settori bricolage, casa, tecnico e garden (24-25 settembre), ha segnato un deciso salto di qualità. Il trasferimento a, la più ampia e prestigiosa location fieristica d’Italia, tra le più importanti in Europa, ha rappresentato una sfida significativa per un evento consolidato, ampiamente superata grazie all’ottima risposta di mercato e visitatori.Glisono cresciuti da 412 nel 2024 a 493 nel 2025 (+20%), con molte aziende che hanno investito in stand più ampi e curati, contribuendo a restituire l’immagine di una kermesse di respiro internazionale, arricchita dalla presenza dei principali brand leader dei comparti e da nuove adesioni di prestigio in ogni settore. La crescita deiè stata altrettanto significativa: 10.350 accessi in due giorni (+15% sulle 9.000 presenze del 2024), con una quota rilevante di decisori d’acquisto e la partecipazione di decine di buyer esteri.Apprezzata anche la nuova suddivisione dell’esposizione in— Casa, Fai da te/Tecnico e Garden — che ha reso il percorso più chiaro e funzionale. Molto positivi i riscontri sui due: Bricoday Digital Village, dedicato alla digitalizzazione del retail, e Bricoday Luce, focalizzato sull’illuminazione.Ilha ulteriormente valorizzato l’evento: 27 interventi suddivisi in tre filoni — numeri e trend del mercato brico-home-garden, integrazione tra retail fisico e online, e workshop con case history sulle nuove tecnologie. La collocazione centrale delle sale ha favorito una grande partecipazione, superiore alle aspettative.L’appuntamento con ladi Bricoday sarà nuovamente in settembre a Fiera Milano Rho. Previsto a breve l’annuncio ufficiale delle date e dei padiglioni.