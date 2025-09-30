Bricoday 2025, numeri da grande: crescita a doppia cifra di espositori e visitatori

(Teleborsa) - La 17esima edizione di Bricoday
, evento leader nei settori bricolage, casa, tecnico e garden (24-25 settembre), ha segnato un deciso salto di qualità. Il trasferimento a FieraMilano Rho
, la più ampia e prestigiosa location fieristica d’Italia, tra le più importanti in Europa, ha rappresentato una sfida significativa per un evento consolidato, ampiamente superata grazie all’ottima risposta di mercato e visitatori.
Gli espositori
sono cresciuti da 412 nel 2024 a 493 nel 2025 (+20%), con molte aziende che hanno investito in stand più ampi e curati, contribuendo a restituire l’immagine di una kermesse di respiro internazionale, arricchita dalla presenza dei principali brand leader dei comparti e da nuove adesioni di prestigio in ogni settore. La crescita dei visitatori
è stata altrettanto significativa: 10.350 accessi in due giorni (+15% sulle 9.000 presenze del 2024), con una quota rilevante di decisori d’acquisto e la partecipazione di decine di buyer esteri.
Apprezzata anche la nuova suddivisione dell’esposizione in tre macro-aree
— Casa, Fai da te/Tecnico e Garden — che ha reso il percorso più chiaro e funzionale. Molto positivi i riscontri sui due saloni tematici
: Bricoday Digital Village, dedicato alla digitalizzazione del retail, e Bricoday Luce, focalizzato sull’illuminazione.
Il programma convegnistico
ha ulteriormente valorizzato l’evento: 27 interventi suddivisi in tre filoni — numeri e trend del mercato brico-home-garden, integrazione tra retail fisico e online, e workshop con case history sulle nuove tecnologie. La collocazione centrale delle sale ha favorito una grande partecipazione, superiore alle aspettative.
L’appuntamento con la diciottesima edizione
di Bricoday sarà nuovamente in settembre a Fiera Milano Rho. Previsto a breve l’annuncio ufficiale delle date e dei padiglioni.