Cina, PMI manifatturiero RatingDog settembre sale a 51,2 punti

(Teleborsa) - In, che batte le attese degli analisti. Secondo il sondaggio mensile di RatingDog (già Caixin)/S&P Global, il PMI manifatturiero è salito a settembre 2025 a quota 51,2 punti dai 50,5 precedenti, sopra quindi la soglia critica dei 50 punti, tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (valori inferiori ai 50 punti). Gli analisti si aspettavano 50,3 punti."Il PMI manifatturiero generale cinese di RatingDog è salito a 51,2 a settembre, segnalando un miglioramento duraturo delle condizioni manifatturiere - ha sottolineato Yao Yu, fondatore di RatingDog. In particolare, i sottoindici sia della domanda che della produzione sono rimasti in territorio espansivo. Dal lato della domanda, i nuovi ordini hanno registrato un buon andamento, mentre i nuovi ordini dall'estero sono tornati a crescere per la prima volta da marzo 2025. Sebbene i nuovi ordini dall'estero siano aumentati solo modestamente, si è trattato comunque di un segnale relativamente positivo, che ha attenuato alcune preoccupazioni del mercato relative alla recente debolezza delle esportazioni. Nel frattempo, la produzione ha continuato a crescere e l'attività di acquisto ha registrato il maggiore incremento dell'anno. Anche la fiducia complessiva delle imprese si è nuovamente rafforzata a settembre".