Milano 10:08
42.357 -0,46%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:08
9.270 -0,32%
Francoforte 10:08
23.681 -0,27%

Italia, Prezzi produzione (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Prezzi produzione (MoM) in agosto
Italia, Prezzi produzione in agosto su base mensile (MoM) -0,6%, in calo rispetto al precedente +0,5%.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Condividi
```