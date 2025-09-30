Milano 10:09
42.371 -0,43%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:09
9.272 -0,30%
Francoforte 10:09
23.689 -0,24%

Madrid: acquisti a mani basse su Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori
Madrid: acquisti a mani basse su Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo farmaceutico spagnolo, che tratta in rialzo del 3,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Laboratorios Farmaceuticos Rovi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Laboratorios Farmaceuticos Rovi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 57,52 Euro con area di resistenza individuata a quota 59,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 56,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```