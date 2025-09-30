Madrid: acquisti a mani basse su Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo farmaceutico spagnolo
, che tratta in rialzo del 3,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 57,52 Euro con area di resistenza individuata a quota 59,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 56,18.
