Madrid: balza in avanti ACS

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios
, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale della società di costruzioni spagnola
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 68,53 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 67,03. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 66,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)