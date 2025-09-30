New York: peggiora Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Pressione sulla società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,23%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Baker Hughes Company
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Baker Hughes Company
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Baker Hughes Company
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 49,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 47,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 51,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)