PA, lavoratori pubblici verso i 3,4 milioni: boom di laureati

(Teleborsa) - Cresce ancora il numero dei dipendenti pubblici, che nel 2023 supera la soglia dei 3,3 milioni e nel 2024 arriva a 3.373.682, record dell'ultimo decennio. Tra ingressi e uscite, il tasso di turnover 2023 è pari +1,7%, la maggiore variazione positiva negli ultimi dieci anni, una chiara inversione di tendenza dopo anni di valori zero o negativi. L'aumento è trainato in particolare dai nuovi inserimenti nell'Istruzione e nella Sanità, che insieme rappresentano il 60% del personale della PA. E se la tendenza sarà confermata, entro fine 2025 la Pubblica Amministrazione potrebbe superare i 3,4 milioni di addetti. Nonostante la crescita, il gap rispetto alle principali realtà europee resta marcato: in Italia si contano 5,6 dipendenti pubblici ogni 100 abitanti, contro gli 8,5 del Regno Unito, gli 8,3 della Francia, i 7,4 della Spagna e i 6,3 della Germania. È quanto emerge dallache evidenzia il ringiovanimento in atto della PA italiana: l'età media scende a 48,9 anni, con una riduzione di quasi un anno in due anni, soprattutto grazie ai nuovi innesti over 40 (+36% in un anno). Anche se nella forza lavoro resta elevata l'incidenza di personale prossimo alla pensione, che a breve andrà sostituito: sono oltre 100mila le persone oltre i 64 anni di età e 171 mila quelli con più di 35 anni di anzianità.6 dipendenti su 10 sono donne, che rappresentano anche la maggioranza dei nuovi assunti. E oggi la PA è decisamente più qualificata: per la prima volta oltre metà del personale è laureato e in due anni i laureati di primo livello sono cresciuti del 51%, quelli di secondo livello del 16%. Mentre sono raddoppiate le giornate di formazione per dipendente (4,1 milioni), record nel decennio, che portano a una media di 1,97 di giorni formativi l'anno per dipendente, più del doppio rispetto a due anni fa. Un ottimo segnale, anche se siamo ancora lontani dagli standard definiti dalle strategie di rafforzamento nella PA (40 ore annuali).39.890 euro, in crescita del 16% in dieci anni, ma comunque meno dell'indice medio dei prezzi al consumo pari al +19%. Mentre è in leggera contrazione la spesa complessiva per il personale, che si assesta a 187 miliardi di euro nel 2024, -1,1%, con un valore ben inferiore a quello della Francia (351 miliardi), della Germania (328) o del Regno Unito (300). Ed è ben più basso rispetto ai livelli dei paesi più avanzati anche il valore della spesa pro capite, pari a 3.126 euro per dipendente."Stiamo vivendo un momento di rapida e profonda trasformazione sociale, economica e tecnologica e la Pubblica Amministrazione deve dimostrare di essere in grado di anticipare e governare questi cambiamenti – commenta–. La nostra ricerca mostra che c'è un processo di cambiamento in atto, dopo una stagione segnata da pesanti disinvestimenti il cambio di passo è evidente, ma ora è necessario proseguire in questo percorso guardando alle dinamiche dei prossimi anni, in cui si prevede una massiccia uscita di risorse a causa dei raggiunti limiti di età. Il ricambio generazionale e l'afflusso di nuove competenze sono, infatti, una leva indispensabile per introdurre nella PA metodologie di lavoro innovative, analisi predittive e approcci sistemici di risoluzione dei problemi complessi. La vera sfida per le nostre pubbliche amministrazioni sta nella capacità di analisi dei bisogni, anticipazione delle tendenze e pianificazione strategica. Sarà proprio questo il filo rosso della prossima edizione di FORUM PA, in programma dal 9 all'11 giugno 2025, che sarà dedicata alla costruzione di amministrazioni in grado di generare futuro".Proseguendo il trend iniziato dal post Covid, cresce ancora l'occupazione della PA italiana: nel 2023, secondo il Conto Annuale della Ragioneria dello Stato il numero di addetti ha raggiunto 3.327.854 unità (+1,7% rispetto al 2022) e nel 2024 le proiezioni indicano 3.373.682 occupati, il livello più alto dell'ultimo decennio. La crescita degli occupati nella PA nel medio periodo (+3,5% tra il 2014 e il 2024) è comunque inferiore a quella media italiana negli stessi anni (+9,2%). E anche negli ultimi anni, la crescita della PA (+1% nel 2022, +1,7% nel 2023, +1,4% previsto nel 2024) è inferiore a quella dell'economia totale (2,4% nel 2022, 2,1% nel 2023, 1,5% nel 2024).A trainare l'espansione sono l'Istruzione - Ricerca e la Sanità, che insieme rappresentano il 60% della forza lavoro del settore pubblico. L'Istruzione - Ricerca ha conosciuto un aumento di personale del 18,4% tra il 2014 e il 2023, raggiungendo 1,3 milioni di addetti, il 39% dell'occupazione totale nella PA. La Sanità nello stesso periodo ha mostrato una crescita del +7,2%, raggiungendo 700mila addetti, il 21%. A soffrire ancora, invece, sono soprattutto le funzioni centrali e quelle locali, che rappresentando il 6% e il 15% dell'occupazione totale della PA: nonostante gli incrementi negli ultimi anni, sono ancora lontane dai livello occupazionali di 10 anni fa (-17,9% e -13,1%),Il 2023 ha visto un dinamismo nelle assunzioni, con 248.606 nuovi ingressi, a fronte di 192.640 cessazioni: il saldo è stato positivo per 55.966 unità. Il tasso di ricambio complessivo è stato di 1,37, il più alto del decennio, indicando che le assunzioni hanno superato in maniera significativa le cessazioni. Mentre il tasso di turn over (la percentuale di variazione netta del personale) è 1,7%, segnando una chiara inversione di tendenza e una fase di netta espansione dopo anni di valori prossimi allo zero o negativi.Secondo i dati del Dipartimento della Funzione Pubblica, tra gennaio 2024 e metà aprile 2025 i bandi e avvisi pubblicati per il reclutamento riguardano 406.793 posizioni, la grande maggioranza di cui (352.402) da assumere attraverso bandi di concorso. Oltre metà dei posti (54%) riguarda enti centrali e i profili più ricercati sono soprattutto di tipo tradizionale, come quelli di amministrativo-contabile (132.890) e educativo-formativo nella scuola e università, ma i numeri mostrano una crescente presenza anche di tecnici - specialistici come quelli per la trasformazione digitale (8.894).La PA diventa sempre più femminile: nel 2023 le donne rappresentano di gran lunga la maggioranza degli addetti della Pubblica Amministrazione (59,8%), in particolare nell'Istruzione e Ricerca (77,2%) e nella Sanità (69,3%). E le donne sono anche il 60% dei nuovi assunti. Si tratta di una tendenza di lungo periodo: tra il 2014 e il 2023, l'occupazione femminile nella PA è aumentata del +9,6%, quella maschile diminuita del 7,3%.un dato che suggerirebbe un sostanziale equilibrio ma, se si considera che sono donne 6 persone su 10 del pubblico impiego, è evidente l'esistenza di un gap nell'accesso alle carriere dirigenziali. Infatti, solo il 4,9% delle occupate ricopre ruoli direttivi, contro il 7,4% degli uomini.Una quota significativa dell'occupazione nella PA è rappresentata da contratti flessibili, il 14,8% (442.319), più che raddoppiati tra il 2014 e il 2023, ma per la prima volta in lieve riduzione tra il 2022 e il 2023 (-2,3%). Il part-time è marginale, solo il 6% del totale nel 2023, con una netta prevalenza femminile.L'età media complessiva del personale della PA è diminuita da 49,5 a 48,9 anni tra il 2022 e il 2023. La fascia d'età 30-39 anni ha registrato un incremento del 36%, con l'ingresso di nuove generazioni in possesso di titoli di studio universitari. Anche l'anzianità media di servizio è diminuita passando da 16,65 anni nel 2022 a 16,28 nel 2023. Nonostante questo, si contano 105.337 addetti (il 3,2%) con più di 64 anni e oltre 171 mila con più di 35 anni di anzianità di servizio (il 5,2%). Sono le Funzioni Centrali ad avere l'età media più alta (52,8 anni) e la percentuale più alta di over 64 (4,9%), evidenziando maggiore necessità di ricambio.Un dato indubbiamente positivo è l'innalzamento delle competenze. Tra il 2022 e il 2023, sono aumentati notevolmente gli addetti con titoli di studio più elevati (laurea di primo livello +51%, laurea di secondo livello +16%), mentre sono diminuiti quelli con titoli inferiori. E così oggi il 56% del personale ha un titolo di post-diploma superiore. È aumentata anche la formazione professionale: nel 2023, sono state erogate 4,1 milioni di giornate di formazione, il valore più alto dell'ultimo decennio. Le giornate medie per dipendente sono 1,97, più del doppio rispetto al dato registrato solo due anni fa (erano 1,31 del 2022 e 0,86 del 2021).Nel 2023, la retribuzione media lorda complessiva nella PA è di 39.890 euro, in aumento del +3,1% rispetto all'anno precedente e +16% dal 2014, ma comunque inferiore rispetto all'indice medio dei prezzi al consumo nel decennio, +19%. Pertanto, le retribuzioni complessive nella Pubblica Amministrazione - se considerate a prezzi costanti - sono diminuite complessivamente del 2,5% tra il 2022 e il 2023, e del 3% se si considera l'intero periodo preso a riferimento (2014-2023). La retribuzione media lorda per giornata nel settore pubblico (124 euro) è superiore a quella del privato (96,14 euro). Ma, l'insieme dei dipendenti pubblici è un aggregato ben più omogeneo rispetto a quello privato. Distinguendo per comparti, si comprendono meglio le dinamiche: la PA ha retribuzioni ben inferiori rispetto a settori privati ad alto valore aggiunto come immobiliare, finanza e assicurazioni (173 euro) o informazione e comunicazione (131); superiori a quelle di commercio (88 euro), costruzioni (91,26 euro) o trasporti e magazzini (101 euro). Considerando i trend di crescita nel decennio, il settore pubblico ha conosciuto un aumento proporzionale leggermente più elevato, con un indice per le retribuzioni passato da 100 a 114,56 nel 2023, mentre nel privato è salito da 100 a 109,22.Nel confronto internazionale con i principali paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna), l'Italia si posiziona costantemente tra i paesi con la spesa più bassa per i redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche. Nel 2024 l'Italia spende 187 miliardi di euro, molto meno di Francia (351 miliardi), Germania (328 miliardi) e Regno Unito (300 miliardi), ma più della Spagna (162 miliardi), mentre la media dei dieci paesi con maggiore spesa si attesta a 170 miliardi. L'Italia è l'unico paese tra quelli analizzati in contrazione di spesa (-0,5% nel 2023 e -1,1% nel 2024).l'Italia nel 2024 ha valori tra i più bassi nel confronto internazionale e un gap in aumento: la spesa è 3.126 euro, contro 5.085 euro per la Francia, 4.406 euro per il Regno Unito e 3.889 euro per la Germania, mentre la media EU27 3.800 euro.