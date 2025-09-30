Palazzo Chigi: in Italia 152 rifugiati palestinesi grazie a operazioni coordinate dal Governo

(Teleborsa) - Il Governo italiano
, attraverso una complessa e articolata missione di evacuazione coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Difesa
, ha completato con successo due distinte operazioni per portare in Italia rifugiati palestinesi da Gaza. Le missioni, realizzate anche con il supporto dell’Intelligence
, si sono svolte in coordinamento con partner internazionali e locali.
Con la prima missione, in stretto coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
, - si legge in una nota di Palazzo Chigi - l'Italia ha provveduto all'evacuazione di altri 80 cittadini palestinesi, tra bambini malati e loro accompagnatori
. L'operazione, di carattere prettamente medico-sanitario, è stata resa possibile grazie all'impiego di mezzi dell'Aeronautica Militare.
L’evacuazione è avvenuta dalla Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom
. Giunto all'aeroporto israeliano di Ramon, il gruppo è stato imbarcato su tre aerei da trasporto C-130 dell'Aeronautica Militare. I velivoli sono decollati alla volta di Roma, Verona, Pisa e Lecce, dove il personale sanitario e le autorità competenti stanno già fornendo l'assistenza necessaria. Inoltre nella notte tra il 28 e il 29 settembre 2025, è stata avviata una operazione di evacuazione per un gruppo di 72 palestinesi, tra cui casi umanitari, studenti e persone in situazione di ricongiungimento familiare.
L’operazione ha preso il via in prossimità dell'ospedale Shuhada al-Aqsa di Deir al-Balah, nel cuore della Striscia di Gaza.
Nonostante i violenti scontri a fuoco nell’area, il personale italiano ha assistito il gruppo una volta uscito dal valico di Kerem Shalom. Successivamente, è avvenuto il trasferimento in Giordania, dove il gruppo è stato preso in consegna dal personale della locale Ambasciata d'Italia. I 72 evacuati giungeranno in Italia il primo ottobre a bordo di due aerei
messi a disposizione dalla Guardia di Finanza e dalla Protezione Civile.
Queste operazioni confermano l'impegno costante del Governo italiano a fornire assistenza umanitaria e a proteggere le vite umane
in contesti di drammatica crisi, come a Gaza. L'Italia rimane in prima linea per la stabilità e la pace
, e continuerà a lavorare con determinazione per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dai conflitti
e garantendo il pieno rispetto dei diritti umani e la liberazione degli ostaggi a Gaza.