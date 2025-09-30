Palazzo Chigi: in Italia 152 rifugiati palestinesi grazie a operazioni coordinate dal Governo

(Teleborsa) - Il, attraverso una complessa e articolata missione di evacuazione coordinata dalla, ha completato con successo due distinte operazioni per portare in Italia rifugiati palestinesi da Gaza. Le missioni, realizzate anche con il, si sono svolte in coordinamento con partner internazionali e locali.Con la prima missione, in stretto coordinamento con l', - si legge in una nota di Palazzo Chigi - l'Italia ha. L'operazione, di carattere prettamente medico-sanitario, è stata resa possibile grazie all'impiego di mezzi dell'Aeronautica Militare.L’evacuazione è avvenuta. Giunto all'aeroporto israeliano di Ramon, il gruppo è stato imbarcato su tre aerei da trasporto C-130 dell'Aeronautica Militare. I velivoli sono decollati alla volta di Roma, Verona, Pisa e Lecce, dove il personale sanitario e le autorità competenti stanno già fornendo l'assistenza necessaria. Inoltre nella notte tra il 28 e il 29 settembre 2025, è stata avviata unaL’operazione ha preso il via in prossimità dell'Nonostante i violenti scontri a fuoco nell’area, il personale italiano ha assistito il gruppo una volta uscito dal valico di Kerem Shalom. Successivamente, è avvenuto il trasferimento in Giordania, dove il gruppo è stato preso in consegna dal personale della locale Ambasciata d'Italia. Imessi a disposizione dalla Guardia di Finanza e dalla Protezione Civile.Queste operazioni confermano l'impegno costante delin contesti di drammatica crisi, come a Gaza. L'Italia rimane in prima linea per, e continuerà a lavorare con determinazione pere garantendo il pieno rispetto dei diritti umani e la liberazione degli ostaggi a Gaza.