Piazza Affari: andamento rialzista per OVS

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader dell'abbigliamento in Italia
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di OVS
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
rispetto all'indice.
Osservando il grafico di breve periodo di OVS
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 4,195 Euro e supporto a 4,089. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 4,301.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)