Piazza Affari: andamento rialzista per OVS

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 4,195 Euro e supporto a 4,089. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 4,301.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)