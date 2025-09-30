Milano 16:29
Piazza Affari: andamento rialzista per OVS

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader dell'abbigliamento in Italia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di OVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rispetto all'indice.


Osservando il grafico di breve periodo di OVS, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 4,195 Euro e supporto a 4,089. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 4,301.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
