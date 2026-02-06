Kasanova: sorpresi da recesso OVS, proseguiamo percorso per risanamento

(Teleborsa) - Kasanova
intende proseguire nel suo percorso volto a risanare la sua posizione
e a confermare i riconoscimenti ricevuti sul mercato tra cui quello di migliore insegna 2026 nella categoria articoli casa e la sua leadership nel settore di riferimento. Lo si legge in una nota della societò, dove si fa riferimento alla "sorprendente comunicazione
" con cui OVS
, in fase di avanzata negoziazione, ha comunicato
di recedere dall’offerta vincolante presentata il 10 novembre 2025 per l’asserito mancato avveramento delle condizioni.
Nel mentre, Kasanova "ringrazia le banche, i fornitori, i landlords, nonché i dirigenti della società che hanno rappresentato la disponibilità a rinunciare a buona parte dei loro crediti per favorire il rilancio
di Kasanova, auspicando nel rinnovamento della fiducia".