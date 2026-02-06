Milano 14:34
Kasanova: sorpresi da recesso OVS, proseguiamo percorso per risanamento

(Teleborsa) - Kasanova intende proseguire nel suo percorso volto a risanare la sua posizione e a confermare i riconoscimenti ricevuti sul mercato tra cui quello di migliore insegna 2026 nella categoria articoli casa e la sua leadership nel settore di riferimento. Lo si legge in una nota della societò, dove si fa riferimento alla "sorprendente comunicazione" con cui OVS, in fase di avanzata negoziazione, ha comunicato di recedere dall’offerta vincolante presentata il 10 novembre 2025 per l’asserito mancato avveramento delle condizioni.

Nel mentre, Kasanova "ringrazia le banche, i fornitori, i landlords, nonché i dirigenti della società che hanno rappresentato la disponibilità a rinunciare a buona parte dei loro crediti per favorire il rilancio di Kasanova, auspicando nel rinnovamento della fiducia".
