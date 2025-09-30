Milano 10:10
42.375 -0,42%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:10
9.273 -0,29%
Francoforte 10:10
23.705 -0,17%

Piazza Affari: balza in avanti Azimut

Avanza la società di servizi finanziari, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.
