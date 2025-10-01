Milano 30-set
Banco BPM, Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,01%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,01% in Banco BPM . È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 24 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International e altre tre società controllate.

In particolare, lo 0,08% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,05% sono contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza, il 4,46% sono Call options con scadenza compresa tra il 17/10/2025 ed il 18/12/2026; put options con data di scadenza compresa tra il 20/11/2025 ed il 17/12/2027; lo 0,42% sono altre posizioni lunghe con regolamento in contanti.
